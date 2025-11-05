河瀬直美、俳優業へ「色気ムンムン」 『東京国際映画祭』で主演女優賞 リップサービスで笑わせる
『第38回東京国際映画祭』（TIFF）のクロージングセレモニーが5日、都内で開催された。コンペティション部門で最優秀女優賞は『恒星の向こう側』の福地桃子（28）と河瀬直美（56／※瀬＝旧字体）が受賞した。セレモニー終了後には取材会が開かれた。
【全身ショット】綺麗…華やかな装いで登場した斎藤工＆福地桃子ら
同作は、母の余命を知り故郷に戻った娘・未知（福地）は、寄り添おうとしながらも拒絶する母・可那子（河瀬）と衝突を重ねる。夫・登志蔵（寛一郎）との間に子を宿しながらも、亡き親友への想いに揺れる彼の姿に不安を募らせる未知。母の遺したテープから“もうひとつの愛”を知ったとき、彼女は初めて母を理解し、母から託された愛を胸に進んでいく。
映画監督でもある河瀬は壇上で「監督として映画祭に参加したことがあっても、俳優としてこのような場に立たしていただけたことは、ひとえに中川龍太郎監督がこのような場を設けてくれたことにつけると思っています。もちろんスタッフのみんな、そして共演の皆さん、そういう人たちがいてこそ、私自身がその場で本当に自分自身のすべてを出し切れなんだなというふうに思っています」と感謝の思いを口にした。「大変難しい役柄でした」とする。「現場中は娘役の福地桃子さんにはカットが掛かっても冷たい態度をずっととっていて、始まる前、衣装合わせの時からあまり話さないという徹底した役積みをやっておりまして。嫌われたかなと思いながらも、最後の最後に彼女の重さとそして温かさをこの背中に背負った瞬間に、自然と涙があふれました。人はきっとそうしてつながって、その温かみを自分自身のものとして感じられた時に生きていてよかったなっていう風に思える。そういう生き物なんだと思っています」と話した。
今後の俳優業への意欲を問われると河瀬は「色気ムンムンです」とニヤリとしながらも「見出し用に言ってみました」と笑わせた。「私が俳優として、この映画祭に参加、そして受賞するのはもちろん初めてのこと。ただ、こういう可能性もあるんだなって。監督が監督でずっとあり続けるということと同時に、俳優も映画という現場では可能性としてやれるものであって、それは実は私の（来年）2月6日に公開する最新作で（『恒星の向こう側』の）中川龍太郎監督が俳優として出ているんです。そのコラボレーションをすごいなって思っていて。立場を超えた人たちが、別の視点からつながり合うというか。今の時代、少し考えを深めていくと、やっぱり分断みたいなものが散見される土台によって、もっと領域を超えてつながり合うようなを現場があの映画の中にある。すごく可能性を感じました。東京国際映画祭は私を調子に乗らせてしまったな、というぐらい。驚いたと同時に懐の深い映画祭だなっていう風に思いました」とやる気をみなぎらせた。最後は「樹木希林さんにこの賞を捧げたいと思います」と結んでいた。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。今年は先月27日から今日5日まで10日間の開催で、上映本数は184本だった。
■コンペティション部門の受賞一覧
東京グランプリ／東京都知事賞：『パレスチナ36』
審査委員特別賞：『私たちは森の果実』
最優秀監督賞：アレッシオ・リゴ・デ・リーギ監督／マッテオ・ゾッピス（『裏か表か？』）、チャン・リュル監督（『春の木』）
最優秀女優賞：福地桃子／河瀬直美（『恒星の向こう側』）
最優秀男優賞：ワン・チュアンジュン（『春の木』）
最優秀芸術貢献賞：『マザー』
観客賞：『金髪』
