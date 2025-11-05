世界でひとつの誕生日ケーキ！「砂浜」に「貝殻」「サンゴ」まで…甥っ子のイラスト完全再現！
SNSであるケーキが話題になっています。甥っ子のために作ったものということですが、いったい？
鮮やかなブルーの海。砂浜に流れ着いたのは貝殻やサンゴです。
このケーキをつくったのは、下島綾美さん。普段から趣味でお菓子作りをしているそうですが、このケーキをつくったのには、あるワケが…！
下島綾美さん
「甥がもうすぐ誕生日なので、ケーキ作ってあげようと思って。どんなケーキがいいかを本人に考えてもらおうと思った」
そう、絵を描くのが大好きという甥っ子から6歳の誕生日にオーダーされたもの。
スケッチブックには、「ヒトデ」や「宝箱」などこだわりがたくさん詰め込まれています！
イラストをもとに、2日間で仕上げたというケーキは、「貝をとる甥っ子」の姿まで再現。
プレゼントしたときの反応は？
下島綾美さん
「言葉にはあんまりなっていなくって、『わっ！』みたいな感じだった。自分が描いたものと、どこが一緒かしげしげと見て、側面にドレッサーを描いていたんですけど、それがあったのを見つけて、すごく喜んでました」
甥っ子は嬉しさのあまり、ひとりでホールケーキ3分の1を頬張ったそうです。