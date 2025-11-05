SNSであるケーキが話題になっています。甥っ子のために作ったものということですが、いったい？

鮮やかなブルーの海。砂浜に流れ着いたのは貝殻やサンゴです。

このケーキをつくったのは、下島綾美さん。普段から趣味でお菓子作りをしているそうですが、このケーキをつくったのには、あるワケが…！

下島綾美さん

「甥がもうすぐ誕生日なので、ケーキ作ってあげようと思って。どんなケーキがいいかを本人に考えてもらおうと思った」

そう、絵を描くのが大好きという甥っ子から6歳の誕生日にオーダーされたもの。

スケッチブックには、「ヒトデ」や「宝箱」などこだわりがたくさん詰め込まれています！

イラストをもとに、2日間で仕上げたというケーキは、「貝をとる甥っ子」の姿まで再現。

プレゼントしたときの反応は？

下島綾美さん

「言葉にはあんまりなっていなくって、『わっ！』みたいな感じだった。自分が描いたものと、どこが一緒かしげしげと見て、側面にドレッサーを描いていたんですけど、それがあったのを見つけて、すごく喜んでました」

甥っ子は嬉しさのあまり、ひとりでホールケーキ3分の1を頬張ったそうです。