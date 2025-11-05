格闘技イベント「RIZIN」は5日、大みそか大会に関する緊急記者会見を東京・六本木ヒルズアリーナで実施。12月31日に開催される「師走の超強者祭り」の対戦カードを発表。朝倉未来（JTT）がフェザー級王者・ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に挑戦することが決定した。そして「師走の超強者祭り」では6大タイトルマッチが決定した。会見終了後に“乱入者”がステージに上がるハプニングが起こった。

会見終了後に記念撮影、フェースオフ撮影が行われて全選手が降壇すると、“乱入者”がステージに上がるハプニングが起こった。“乱入者”はブレイキングダウンに参戦している埼玉喧嘩自慢のメカ君。「ブレイキングダウンからわざわざ来たぞ！芦澤やれよ！」と主張。スタッフに取り押さえられてステージから下がった。

会場がただならぬ空気になる中で、司会進行の鈴木芳彦アナウンサーは「スタッフ把握してますか？元々予定にないのでマイクをお渡しすることはできません」と冷静に対処した。

まさかの“乱入者”にネットでは「スタッフ警備甘すぎ」「ありえない」「場違いすぎるだろ」「最悪」「会見乱入は最悪の悪手だろ」「ブレイキングダウンCEOの朝倉未来に泥を塗った」と怒りの声が上がった。