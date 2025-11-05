高市首相が５日の参院代表質問で、政治資金収支報告書に不記載があった自民党の佐藤啓参院議員の官房副長官への起用を陳謝したのは、問題の幕引きを図るためだ。

野党側は説明が不十分として、予算委員会でも追及する構えだ。

首相は佐藤氏について、「若くて優秀な将来の日本を担うべき参院議員だ。有為な人材にはぜひ再起の機会を与え、育てていただきたい」と訴えた。

首相はこれまで、選挙で当選した不記載議員は有権者の信任を得たとして、政府や党の要職起用に問題はないとの方針を示してきた。ただ、佐藤氏は非改選で選挙を経ておらず、野党は参院議院運営委員会理事会への「出入り禁止」を続けている。

この日の参院本会議でも、衆院議員の尾粼正直官房副長官が陪席し、佐藤氏は自席で質疑を見守った。代表質問に衆院議員の副長官が陪席したのは初めてだ。

立憲民主党の斎藤嘉隆参院国会対策委員長は本会議後、記者団に対し、首相が佐藤氏を起用した理由が不明確だとの認識を示した。その上で、予算委で追加の説明を求め「一定程度理解できれば、改善を図っていける」とも述べた。