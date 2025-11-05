今年１月の第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の５区２位で犹海量消議絖瓩琉枳召鮖つ工藤慎作（早大３年）が、意外なエピソードを明かした。

工藤は５日、都内で開催された「ＡＳＩＣＳ×ＥＫＩＤＥＮ Ｍｅｅｔｕｐ 〜あの日々を、強さにかえていけ。〜」に登壇。箱根駅伝では１年時は区間６位、２年時は区間２位（１時間９分３１秒）の力走を見せ、めがね姿や名前から人気アニメ「名探偵コナン」のキャラクターにちなんで犹海量消議絖瓩筏啗を浴びた。

今季の５区への思いは「昨年の時点で課題を認識している。そこを改善することで区間新記録、６８分台も射程圏内だと思う」と、２０２５年に若林宏樹（青学大）が樹立した１時間９分１１秒の記録更新を誓った。

さらにイベントでは、工藤が陸上競技と出会ったきっかけに関するクイズが出題され、まさかのエピソードを披露。「（中学１年時に）卓球部を探して案内してくれた担任が、陸上部の顧問だったから」と答え、こう続けた。「卓球部に行きたかったが、練習場所が学校から少し離れた公民館みたいな場所で、その場所が分からなかった。さらに、担任が陸上部（の顧問）だったので、陸上でいいかなと」。箱根を沸かせる名ランナー誕生の裏に意外すぎる背景があり、会場からは驚きの声が上がった。

「偶然一つひとつがやっぱり、今の自分を作ってくれたのかなと感じます」と当時を懐かしんでいた。