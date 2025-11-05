ネクライトーキーが、新曲「ら行が言えない、言葉が足りない」を本日11月5日に配信リリース。あわせてMVを公開した。

（関連：【映像あり】ネクライトーキー、吉田ハレラマが手掛けた「ら行が言えない、言葉が足りない」MV）

同楽曲は、“ら行”が苦手なもっさ（Vo/Gt）に対して、朝日（Gt）が突き付けた1曲。ネクライトーキーらしいコミカルでグルービーな“早口ポップ”となっている。

MVは、映像作家の吉田ハレラマがメガホンを取り、廃校を舞台に撮影された。教室、屋上、下駄箱、体育館など、所狭しと押し寄せる“ら行”の羅列。もっさが苦手を克服し、すべての“らりるれろ”を流暢に歌いきることに挑戦している。

なおネクライトーキーは、メジャーデビュー5周年を祝し、11月16日に東京 豊洲PITで自身初主催のフェス『オーキートーキーフェスティバル2025』を開催。2026年1月には、東京、大阪にてワンマンライブ『ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」』を開催予定。共にチケットが一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）