老朽化などを理由に香川県が解体を決めている「船の体育館」をめぐり、民間の団体が工事に関する一切の公金を支出しないよう求めていた住民監査請求について、県の監査委員はこれを棄却しました。

【写真を見る】世界的建築家・丹下健三設計の「船の体育館」 工事に関する公金を支出しないよう求めていた住民監査請求を香川県の監査委員が棄却

世界的建築家・丹下健三が設計し、「船の体育館」として知られる旧県立体育館です。香川県は老朽化や耐震性を理由に解体を決めていて、工事に約10億円を見積もっていました。

これに対し、民間の建築家らでつくる「再生委員会」は、「安全性に対する県の判断が技術的裏付けを欠いている」などとして解体工事に一切の公金を支出しないよう、今年9月、住民監査請求を行っていたものです。

県の監査委員は「総合的に考慮したうえで解体を決定 著しく妥当性を欠いているとはいえない」

県の監査委員はきょう（5日）、「建物の安全性や利活用の可能性など総合的に考慮したうえで解体を決定したのであって、著しく妥当性を欠いているとはいえない」などとして請求を棄却しました。

（旧香川県立体育館再生委員会 長田慶太委員長）

「棄却ということ自体に驚きは特にない」

「14年前の診断書をもとにしたことに対する多少の疑問点みたいなのは見て取れるのでそれでも意味があったかなと」

解体工事については、先月、高松市の合田工務店が8億4700万円で落札しています。