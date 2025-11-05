秋田朝日放送

市街地でのクマの出没が相次ぐ中で、4日と5日に一定の条件下で市街地で発砲ができる「緊急銃猟」が行われました。

秋田市は4日午前９時２０分ごろ、卸町の「ラウンドワンスタジアム秋田店」の敷地に入り込んだクマ１頭を緊急銃猟で駆除しました。クマは体長およそ１.３メートル、体重８２キロのオスです。県職員が麻酔銃を発砲し眠らせた後、電気ショックをかけて午前１０時３５分ごろに駆除したということです。麻酔銃を使った緊急銃猟は県内で初めてです。市は猟銃で発砲すると銃弾が周囲の壁に跳ね返ってくる危険性があったため、麻酔銃を使った緊急銃猟による駆除をしたということです。

一方、能代市でも5日に緊急銃猟が実施されました。市や警察によりますと午前１１時２０分ごろ、能代市向能代で「敷地内の鳥小屋にクマがいる」とこの家に住む人から警察に通報がありました。近くに住宅地が広がっていることから、市は午後１時ごろに捕獲の許可を出し、午後１時すぎに鳥小屋の外に出てきたクマに対して発砲し駆除したということです。駆除したのは成獣のオス１頭で体長はおよそ１.５ｍでした。県内での緊急銃猟による駆除は合わせて４件となりました。