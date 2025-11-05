昭和100年にあたる今年、シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。

南九州最大の祭り「おはら祭」はおととい3日、本まつりが開かれました。

50年にわたって踊ってきた女性を通して昭和から続くふるさとの祭りを見つめます。

（記者）今年で74回目のおはら祭。2日間でおよそ1万8000人の踊り手が天文館を熱く盛り上げています。

（踊り手）

「鹿児島の祭りに参加できていいなと思う」

「鹿児島の人たちも県外の人たちも一緒に楽しめるというのはすごく楽しい」

おはら祭におよそ50年携わってきた女性…

踊り連の先頭でプラカードを持つ女性。郷土舞踊かごしま永明会の会長、上村容子さん（89）です。おはら祭におよそ50年携わってきました。

（上村容子さん）「楽しい。楽しいの一点張り。みんなニコニコ笑って、間違えばほら間違えたって」

昭和10年、現在の霧島市隼人町小浜に6人きょうだいの5番目として生まれました。10歳の時に終戦。

戦後、お金や物がなく苦しい生活を続ける中で出会ったのが「踊り」でした。

（上村容子さん）「隼人町小浜と加治木（距離が）相当ある。歩いて行って、（踊りを）習って。私は踊りを一曲習えばすぐ踊ってみせる。そうしたら『お花（お金）』をもらう。それを貯めて（踊りの）月謝にしていた」

おはら祭のはじまりは…

戦後復興の中、おはら祭は昭和24年に鹿児島市制60周年を記念して始まりました。当時はステージでの踊りや演奏、仮装行列などがあり、なかでもトラックの荷台に演劇隊を乗せた「移動演劇隊」は多くの人を沸かせました。

加治木高校時代はダンス部で高校を卒業後は鹿児島地方裁判所でタイピストとして働き始めます。就職してからは踊りをやめていた上村さん。

そんなときに出会ったのがおはら祭でした。

（上村容子さん）

「こっそり仕事を中断して、市役所に見に行ったことがあった。（参加者は）みんな着飾って踊っているので、ちょっと変わった（祭り）が始まるなとは思った」

おはら祭が現在のような形となったのは昭和36年。徳島の阿波踊りを手本に踊り連方式を採用しました。

すると、町内会や職場などからの参加が急増。昭和38年からは鹿児島ハンヤ節が加わり、南九州最大の祭りに発展しました。

上村さんは23歳の時に、小学校の教諭だった末男さんと結婚。2人の子どもが生まれました。

再び踊りたい・・・

その後子育てが一段落した上村さんは、一度はやめていた踊りを再びやりたいと思うようになりました。昭和48年のことでした。

（上村容子さん）「（子どもが）学校に行くようになったら（踊りを）してもいいと夫が言うから、自分のしたい放題にやってきた」

踊れる場所を探していたところ、郷土舞踊かごしま永明会の募集を目にし入会します。そこで出会ったのが。

「郷土舞踊の第一人者」

（永田明子さん）「だめだめ。回り方が違った。はーいできない。だめだめ、つまらん」

永田明子さんです。鹿児島の郷土舞踊の第一人者で第1回のおはら祭から66年にわたって振付を指導。妥協を許さない熱血指導は多くの教え子に慕われました。

（上村容子さん）

「もう叱られて。何回涙を流したか」

「新しい（踊り）を習えば、私を先頭に置くんです。間違えば『そうじゃなかったでしょ！』と言われて。本当にたくさん叱られました」

永田さんにかわいがられたという上村さん。多くの祭りやイベントで一緒に踊ってきました。

「みんな歳をとって」会員数の減少も

平成10年からは東京・渋谷で「渋谷・鹿児島おはら祭り」が始まります。これにあわせて「渋谷音頭」も加わりました。

平成28年。永田さんが92歳で亡くなると上村さんがかごしま永明会を継ぎますが…

（上村容子さん）「みんな歳をとって、亡くなって…」

多い時でおよそ60人だった会員が現在は15人まで減少しました。多くは70歳以上です。上村さんの身体も衰えてきます。

それでも、踊りを次の世代に継承したい

（上村容子さん）「腰を悪くして踊れなくなったんですけど、（おはら祭講習会を）50年間やってきました」

10年前に腰を悪くし、座ったまま指導することも増えましたが、それでも、踊りを次の世代に継承したいと熱が入ります。

（講習会参加者）

「楽しかった」

「笑顔になるので私もみんなを見て、楽しいなぁと思って、さらに楽しくなって踊ってます」

（上村容子さん・89）

「（踊り連に）入ってしまったらもう出られない。好きだから」

「やっぱりこれは鹿児島の誇りですから。薩摩の（誇り）なので、私はずっと踊ってもらいたい」

戦後の復興の中で始まったおはら祭。

令和の時代も、みんなで踊れる幸せをかみしめながら、次の世代に受け継いでいきます。

