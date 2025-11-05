亜咲花、3か月連続リリース第2弾！「Christmas☆Parade」11月5日より配信開始！
デビュー10年目に突入するアニソンシンガーの亜咲花が、デジタルシングル3か月連続リリース第2弾となる楽曲「Christmas☆Parade」を11月5日にリリースした。
本楽曲は、壮大なサウンドがキラキラと響きわたるクリスマスソング。ジャケットは本作のティザービジュアルを使用しています。亜咲花の温かな歌声が響く、贈りもののような1曲だ。●配信情報
「Christmas☆Parade」
亜咲花
2025年11月5日発売
ハイレゾ：￥816（税込）
配信リンクはこちら
https://music-link.ani-tone.com/christmasparade_asaka/
＜収録曲＞
01.Christmas☆Parade
02.Christmas☆Parade Instrumental
AniTone Digital Store特典
期間内に『Christmas☆Parade』をAniTone Digital Storeでご購入いただいた方に、亜咲花がお宛名をお入れしたデジタルジャケットをプレゼントいたします。
特典内容 特典：亜咲花が宛名（あなたのお名前）を記入するデジタルジャケット
対象：2トラック（vocal、Instrumental）を期間中にご購入の方
期間：2025/11/5（水）0:00~2025/11/18(火) 23:59
送付：11月末頃より順次会員登録いただいたメールアドレス宛にダウンロードリンクをご案内いたします
AniTone Digital Store 購入ページ
通常音源
https://ani-tone.murket.jp/item/105078
ハイレゾ
https://ani-tone.murket.jp/item/105079
●リリース情報
亜咲花初のカバーアルバム
『Sing That SONG!!』
2026年1月28日発売
価格：￥2,750（税込）
発売／販売元：AniTone Music
＜収録曲＞※収録順未定
かもめが翔んだ日
ライオン（マクロスFより）
ブルーウォーター
他
全7曲収録予定
店舗別オリジナル特典
AniTone Store：複製サイン&コメント入りL判ブロマイド／楽曲解説動画（全1種）
https://axelstore.jp/ani-tone/detail.php?goods_id=5705
アニメイト(通販含む)：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3267791/
あみあみ：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-CD2-48976
ゲーマーズ：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10837972/
Amazon.co.jp：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FT6W9KJD%7C+B0FTDXLV7R
Neowing：複製サイン＆コメント入り2L判ブロマイド
https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-asaka-ATOM-15
楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm
https://books.rakuten.co.jp/rb/18394215/
●ライブ情報
カバーアルバムライブ『Sing That SONG!!』
11月8日（土）よりチケットオフィシャル2次先行のご案内をスタートいたします。
受付期間：2025年11月8日(土)15:00〜11月16日(日)23:59
受付URL
https://eplus.jp/asaka/
※チケットのお申込みはイープラスのシステムを利用します。
枚数制限：１回のお申込みで4枚まで。
名古屋
2026年2月8日（日）
1st OPEN 15:00 / START15:30
2nd OPEN18:00 / START18:30
会場：名古屋ReNY limited
東京
2026年2月11日（水）
1st OPEN 15:00 / START15:30
2nd OPEN 18:00 / START 18:30
会場：神田明神ホール
問い合わせ：info@cat-ent.jp
亜咲花 サテライトCITYツアー season
福岡
2025年11月1日（土）
OPEN14:30/START15:00
会場：Live House 秘密
京都
2025年11月8日(土)
OPEN14:30/START15:00
会場：京都MOJO
岐阜
2025年11月9日(日)
OPEN13:30/START14:00
会場：YANAGASE ANTS
千葉
2025年11月15日(土)
OPEN12:30/START13
会場：柏ALIVE
神奈川
2025年11月16日(日)
OPEN12:30/START13:00
会場：川崎Serbian Night
埼玉
2025年11月24日(月･祝)
OPEN11:30/START12:00
会場：Live House Hearts
高知
2025年11月30日(日)
OPEN11:30/START12:00
会場：高知X-pt.
神奈川
2025年12月6日(土)
OPEN11:30/START12:00
会場：Thunder Snake ATSUGI
茨城
2025年12月7日(日)
OPEN14:30/START15:00
会場：club SONIC mito
宮城
2025年12月13日(土)
OPEN12:30/START13:00
会場：LIVE HOUSE enn 2nd
福島
2025年12月14日(日)
OPEN11:30/START12:00
会場：Out Line
『亜咲花 Victory Road Tour 2026』
2026年5月2日(土) 東京
2026年5月4日(月) 大阪
2026年5月5日(火) 名古屋
詳細は後日お知らせいたします。お楽しみに！
関連リンク
亜咲花オフィシャルサイト
https://asaka1007.jp/