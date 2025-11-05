北海道のグルメが揃うが、5日から始まりました。初日からにぎわう会場で「行列」に注目して取材しました。

5日から始まった、「北海道の物産と観光展」。今年も開店1時間前から約320人が列を作りました。

売上日本一を記録した去年よりもさらに北海道の魅力が詰まった120社・およそ2800品が5会場に並びます。

開店直後からできた行列の先にあるのは、限定のカニやサケなど北海道が誇る海の幸です。

（買い物客）「カニを6杯買った。1年に1回の贅沢」

そして、その隣の行列に並んでいる人のお目当ては…

（並んでいる客）「カニの弁当、もうお昼に食べようかなと」

カニやイクラを贅沢に盛り付けた弁当や、北海道産和牛のステーキ弁当も人気を集めていました。

そして、濃厚な北のスイーツも。新鮮な牛乳やチーズを使ったケーキなど揃うなか、行列スイーツは…

札幌農学校の「焼きたてクッキーサンド餡バター」です。今回はじめて会場で実演販売されました。

（レポーター）「焼きたてのクッキー生地がサクサクで、バターが濃厚。究極の餡バターサンドかもしれません」

ほかにも、フルーティーなリキュールにワインや日本酒、新鮮な野菜や果物なども並び、訪れた人は、旅行気分で買い物を楽しんでいました。

「毎年来ている、ついつい買ってしまう」

「行くぞと決めて朝一番に並んだ」

「やっぱり北海道展がないとさみしい、鹿児島は」

北海道物産展は、第1弾は5日から10日まで、今月26日にかけ第2弾、第3弾も開かれます。

