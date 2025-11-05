12星座占い2025年11月の運勢「牡羊座（おひつじ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「牡羊座（おひつじ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「牡羊座（おひつじ座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
牡羊座（おひつじ座：3月21日〜4月19日）
全体運
課題が出てくる月ではありますが、その分成長できたり、学びのある月となりそうです。仕事面でのやり取りで行き違いなどがないよう注意しながら進めていきましょう。こまめに現状を見直すようなタイミングを持つことを心掛けられると良さそうです。
恋愛運
難しい恋愛に発展しやすい運気なので、焦らずに選択、決断をしていくことが大切になりそうです。
仕事運
以前の仕事や課題と向き合う機会が出てきそうです。少し焦りやすい場面もあるかもしれませんが、冷静に対応していきましょう。
ワンポイントアドバイス
今月は目の前の課題と丁寧に向き合うことを心掛けましょう。月末頃から徐々に前進していく流れとなりそうです。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
牡羊座（おひつじ座：3月21日〜4月19日）
課題が出てくる月ではありますが、その分成長できたり、学びのある月となりそうです。仕事面でのやり取りで行き違いなどがないよう注意しながら進めていきましょう。こまめに現状を見直すようなタイミングを持つことを心掛けられると良さそうです。
恋愛運
難しい恋愛に発展しやすい運気なので、焦らずに選択、決断をしていくことが大切になりそうです。
仕事運
以前の仕事や課題と向き合う機会が出てきそうです。少し焦りやすい場面もあるかもしれませんが、冷静に対応していきましょう。
ワンポイントアドバイス
今月は目の前の課題と丁寧に向き合うことを心掛けましょう。月末頃から徐々に前進していく流れとなりそうです。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/