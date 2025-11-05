MLBワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャース。その立役者でもある備前市出身・山本由伸投手の活躍を祝い、岡山市北区の天満屋岡山店で振る舞い酒が行われました。

【写真を見る】岡山市のデパートで山本由伸投手の快挙を祝い振る舞い酒 提供されたのはロバーツ監督に贈られたと言われるあの日本酒【岡山】

「ただいまドジャースのワールドシリーズ優勝を記念いたしまして振る舞い酒を実施しております。どうぞお立ち寄りくださいませ」

「おいしい」

地元出身の山本由伸投手の快挙を祝い、岡山市北区の天満屋岡山店で行われた振る舞い酒です。提供されたのは、昨年、ドジャースの大谷翔平選手がロバーツ監督に贈ったと言われる「純米大吟醸MIYASHITAESTATEAji」岡山市中区の宮下酒造が仕込んだこの日本酒、なんと1本11万円。その値段もワールドクラスです。

「（値段を）先に聞いて飲めばよかったです。グイッと飲んじゃいました。こんな酒を飲めてよかったです」

山本投手は、ワールドシリーズでチームが4勝した中で、自身は先発での勝利を含む3勝を挙げる獅子奮迅の活躍をみせ、シリーズMVPに輝いています。振る舞い酒は山本投手の出身地にちなみ、備前焼で提供。精米歩合7パーセントと、酒米の芯のみを使い、雑味の無い味に仕上げた日本酒に、訪れた人は舌鼓を打っていました。

「すごくすっきりしておいしかったです」

Q、ワールドシリーズご覧になりましたか？

「山本がめちゃくちゃかっこよかったです」「すごくおめでたい気分です。あやかります。ご利益に」

世界を熱狂させた地元出身の英雄。その活躍を祝い、多くの人が勝利の美酒に酔いしれる一日となりました。