元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。最もおしゃれだと思った事務所の元先輩の実名を明かした。

この日の番組で事務所の後輩の「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮が２年連続でベストジーニストに選ばれたことについて聞かれると「確かにおしゃれなイメージはあるし、これはおしゃれな人が取るし、妥当だなというか」と返答。

「取ったことによって、さらにおしゃれな印象になると思う。ウィンウィンみたいな感じがして、素敵な賞ですよね」と続けたところでＭＣの垣花正に「中丸さんはファッションに、どのくらい興味があります？」と聞かれると「あんまりないですね」と即答。

「１０年くらい前からなんですけど、よりラフでっていうか、生活していて、どこも締めつけられないというか。あれが一番幸せだと思っちゃって、そこからおしゃれに手を抜くようになっちゃったんです」と明かしたところで、共演の小原ブラスに「あこがれのマネしていた人とかは？」と聞かれると「高校生の頃とかはタッキーとか」と事務所の元先輩の滝沢秀明氏の名前を口にした。

「めちゃくちゃおしゃれでしたから。もう時代の最先端を行ってたんで。だから、タッキーがチラッと踊ってる時に腰パンももちろん流行ってたんで。パンツとかがかっこいいんですよ。カルバン・クラインだったか分からないですけど。中学生、高校生ってトランクスじゃないですか、ブリーフとか」と振り返っていた。