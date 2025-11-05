主演・犬飼貴丈が曲書き下ろしの『絶対BLファイナル』OP映像が公開 ゆうたろう＆伊藤あさひと“V系”スタイルで登場「え！やば！笑」「ドラマのOPとは思えない」「ブルーハーツを感じる」
俳優・犬飼貴丈（31）が主演を務めるドラマシリーズの最新作『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（毎週日曜 深1：10、ABCテレビ ※関西ローカル／9日スタート）の公式SNSが3日に公開され、今作のオープニング映像が初公開された。
【動画】「え！やば！笑」「ドラマのOPとは思えない」“V系”スタイルでの演奏を披露した犬飼貴丈＆ゆうたろう＆伊藤あさひ
投稿では、「主演・犬飼さんが書き下ろした『月まで』を #犬飼貴丈 × #ゆうたろう× #伊藤あさひ による"Mob Band"が演奏 ドラマ本編と合わせてお楽しみください」のコメントとともに、“V系”さながらのスタイルで登場した犬飼、ゆうたろう（27）、伊藤あさひ（25）の3人がバンドの演奏をこなすMVのような映像が披露された。
犬飼は今作放送決定の際のコメントで「前回シーズン終了時に『もう無いと思いますけど、続編をやるならオープニング曲を書かせてください』と、ヘラヘラしながら言ったらまさかの有言実行、周りの大人たちが血眼になって条件を揃えて来てくれました」と明かしており、満を持しての映像公開となった。
この投稿にコメント欄では「え！やば！笑 カッコよすぎる 犬飼くん書き下ろし!?凄すぎる！嬉しいです！笑表情さすがいいねー！笑」「ドラマのOPとは思えないくらいカッコいいです!!」「想像を超えてくる犬飼貴丈！カッケー」「あさひくんかっこよすぎるよ!!!」「犬飼さん書き下ろしすごすぎ!!めっちゃいい！」「ブルーハーツを感じる、、、」など絶賛の声が多数寄せられている。
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫画を実写化。自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブが、立ち上がりまくるBL恋愛フラグに必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグ・ストーリー。
シーズン1（2021年）とシーズン2（22年）はCSテレ朝チャンネル1で放送され、シーズン3（24年）はLeminoで独占配信され、国内外で支持を集めた。
