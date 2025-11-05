女優の芦田愛菜が５日、東京・上野の東京国立博物館・表慶館で吹き替え声優を務めたアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督、２１日公開）のジャパンプレミアに岡田将生らと出席した。

「サマーウォーズ」（２００９年）、「おおかみこどもの雨と雪」（１２年）、「バケモノの子」（１５年）、「未来のミライ」（１８年）で知られる細田監督の「竜とそばかすの姫」（２１年）以来、４年ぶりとなる新作。芦田が復讐（ふくしゅう）に燃える主人公・スカーレットの声を担当し、「人は何のために生きるのか」を問い掛ける。

スカーレットを演じる上で、ジャンヌ・ダルクやエリザベス１世の人生を参考にしたという芦田は「声というより、魂を吹き込むつもりで役と向き合いました」。「ある本を読んでいたら『人生の意味より、人生そのものを愛せ』という言葉が書いてあった。映画館でこの映画を見て『生きること、愛することはどういうことだろう』と一緒に考えてもらえたら」と呼びかけた。

染谷将太、宮野真守、吉田鋼太郎、斉藤由貴、松重豊らも出席した。