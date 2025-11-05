吉田鋼太郎、声優業に葛藤も今作に自信 俳優陣を次々称賛も疑惑？「染谷はやってないんじゃないか」
アニメーション映画『果てしなきスカーレット』（11月21日日本公開）のジャパンプレミアが5日、東京・東京国立博物館 表慶館で行われ、俳優の芦田愛菜、岡田将生、染谷将太、宮野真守、吉田鋼太郎、斉藤由貴、松重豊、細田守監督が登場。吉田が俳優が声優を務めることへの葛藤と、本作への自信を明かした。
【写真】まるで王女のよう⋯バルコニーから登場した芦田愛菜＆岡田将生
冒頭のあいさつで、吉田は「きょうはあまり話す時間がないと聞いているので、僕も多分あんまり話させてもらえないと思うんで、ちょっといま話させてください」とあふれだす作品への思いを披露。「この映画を見てから今までずっと感動が続いていて。この映画に出してもらってうれしい」と出演への喜びを明かし、「人を殺してはいけないこと、復讐ましてや復讐の連鎖は許されないこと、それは絶対的なテーマで普遍的な社会のテーマですが、それがまったく解決されていない世界で、そのことに真っ向から切り込んで社会に向けて発信する田監督の勇気に心からエールを送りたい」と力を込めた。
また、吉田は「声優と俳優の垣根がどこにあるかは難しい。分ける必要はないかと思うんですけど」としつつ、「やっぱりどこかちょっとうしろめたさがあって」と告白。「たくさん場をこなしたわけでも声優のための訓練を受けたわけでもないので、非常に申し訳なさがありつつ収録をするわけですよ」と苦笑い。さらに「アニメファンの方々から辛口のご意見が出ることもあるんですけど」とこれまでを振り返りつつ、「今回は頑張りましたね」と自信をみなぎらせた。
「まあ、僕と松重さんのことは置いといて」と前置きし、俳優陣を次々絶賛。染谷には「染谷くんは絶対わかんないですよね」と熱弁。「『染谷はやってないんじゃないか』と思うくらい、染谷くんじゃないわけですよ」とにやり。会場には笑いが起こっていた。
本作は、『時をかける少女』（06）、『サマーウォーズ』（09）など数々の作品で日本のみならず世界中の観客を魅了し続けている細田守監督の最新作。テーマは“生きる”。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な力強い映画を目指したい。今、この大きなテーマを、観客と一緒に考えたい」という細田監督の想いから始まった本作は、主人公の王女・スカーレットが父の復讐に失敗するも、≪死者の国≫で再び、宿敵に復讐を果たそうとする今までの細田作品と一線を画す物語。
主人公・スカーレットを芦田、そしてスカーレットと共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）役を岡田、スカーレットと聖の前に立ちはだかる最凶の宿敵・クローディアス（役所広司）の側近として、スカーレットの命を狙うヴォルティマンド役を吉田、コーネリウス役を松重、ガートルード役を斉藤、ギルデンスターン役を染谷、墓掘り人役を宮野が演じる。
MCは日本テレビの安村直樹アナウンサーが務めた。
