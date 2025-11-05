欧州株　下げ渋り、米ダウ先物はプラス圏を回復
東京時間19:48現在
英ＦＴＳＥ100　 9708.29（-6.67　-0.07%）
独ＤＡＸ　　23789.30（-159.81　-0.67%）
仏ＣＡＣ40　 8049.46（-18.07　-0.22%）
スイスＳＭＩ　 12319.12（+12.23　+0.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:48現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47230.00（+16.00　+0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6789.50（-12.25　-0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25491.25（-84.00　-0.33%）