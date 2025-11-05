欧州株 下げ渋り、米ダウ先物はプラス圏を回復
東京時間19:48現在
英ＦＴＳＥ100 9708.29（-6.67 -0.07%）
独ＤＡＸ 23789.30（-159.81 -0.67%）
仏ＣＡＣ40 8049.46（-18.07 -0.22%）
スイスＳＭＩ 12319.12（+12.23 +0.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:48現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47230.00（+16.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6789.50（-12.25 -0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25491.25（-84.00 -0.33%）
