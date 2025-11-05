「バイオハザード」シリーズ最新作となる『バイオハザード レクイエム』の予約受付がスタート。これにあわせて、Nintendo Switch 2 Proコントローラーや主人公グレース・アッシュクロフトのamiiboといった新商品の情報も発表された。

「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション」は、『バイオハザード レクイエム』オリジナルデザインのNintendo Switch 2 Proコントローラー。ガンメタルをイメージした黒地に、本作の世界観が新聞記事のように描かれている。本アイテムは、『バイオハザード レクイエム』ソフトと同日、2026年2月27日（金）に発売予定だ。

主人公グレース・アッシュクロフトのamiiboが発売決定！

「amiibo グレース・アッシュクロフト」は、『バイオハザード レクイエム』の主人公グレース・アッシュクロフトを再現したamiibo。amiiboとは、Nintendo Switch/Nintendo Switch2で使用可能な周辺機器で、フィギュアに内蔵されたNFCチップにより、対応ゲームとの連動要素が楽しめる。もちろん「amiibo グレース・アッシュクロフト」は、Nintendo Switch 2版『バイオハザード レクイエム』に対応。

なお、発売時期は、2026年夏が予定されている。

特典情報も公開！ 『バイオハザード レクイエム』各種パッケージ

また、『バイオハザード レクイエム』の特典情報も公開された。通常版をはじめとした各商品のダウンロード版には予約特典として、パッケージ版には限定特典としてグレースのコスチューム「APOCALYPSE」が付属。

さらに『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』では、追加コスチュームや武器スキンなどのDLCを収めた「デラックスキット」が付属する。そして、『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』にはアクリルスタンドや特別スリーブ、スチールブックといったオリジナルグッズが付属。

また、シリーズ30周年を祝う特別なセットとして、『バイオハザード レクイエム コレクターズセット』も登場。『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』に加えて『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』、『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』が同梱され、30周年を祝した特別な装丁でパッケージされるという。

「Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション」や「amiibo グレース・アッシュクロフト」のことを視野に入れると、『バイオハザード レクイエム』購入の選択肢は非常に多く、ファンとしてはなんとも悩ましいところだ。購入にあたっては公式サイトで商品バリエーションをしっかり確認し、納得のいくバージョンをチョイスしよう。

バイオハザード レクイエム｜CAPCOM：

https://www.residentevil.com/requiem

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

（c）Nintendo

（c）CAPCOM

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)