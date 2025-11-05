富山市で、クマが再び市の許可による緊急銃猟で駆除されました。現場は富山市郊外の幹線道路沿いのやぶです。緊急銃猟による駆除は県内で2例目です。



きょう午前6時20分ごろ富山市栗山で、市の職員や猟友会のメンバーが道路沿いのやぶに入るクマ1頭を目撃しました。



職員らは同じやぶの周辺で、きのう夕方、クマが出没したことを受けて、けさからパトロールしていた最中でした。





クマを見た人「結構大きい 今さっき見た」現場は、交通量の多い国道41号沿いで、企業団地が近く住宅も点在している地域です。吉本康祐記者「花や野菜の直売所そばにある茂みにクマが潜んでいるとみられ、猟友会や警察が集まってきています」クマが侵入したやぶは、廃材が置かれた建物を竹や木が覆っている状態で見通しや足場が悪く、音を出して居場所を絞ります。周辺の安全確保など条件が整ったとして、富山市は午前9時20分ごろ緊急銃猟の許可を出しました。そして。「発砲音です。3発の発砲音がしました」午前10時26分、猟友会が3発発砲し、クマ1頭を駆除しました。クマは雌の成獣で体長1メートル20センチ、体重はおよそ60キロでした。富山市森林政策課 中島光輝課長「やぶの中を移動していて、場所を特定するのに時間がかかった。（発砲時は）プレハブの中にいたと聞いている」近くで働く人は「危ないので仕事する感じではなかった。近いので怖いですよね」きょうの緊急銃猟でとられた安全確保策は。富山市森林政策課 中島光輝課長「国道41号線は朝の通勤時で止められないという判断で、必ず41号線を背に弾丸の方向や周囲の地形や、住宅の密集度からできるという判断に至った」県内では緊急銃猟によるクマの駆除は先月23日以来、2例目で、いずれも富山市です。