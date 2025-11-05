こたけ正義感が11月2日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、財布を拾ったときにもらえる「報労金」について解説した。

「電車で財布を拾って駅員に渡したときに名前を残すかと尋ねたが、恥ずかしくて断った。拾った人に対して中身の何割かを渡すと聞いたことがあるが、あれは法律で決まっているの？」というリスナーの投稿を紹介。

現役弁護士でもあるこたけ正義感は「よく『落とし物拾ったら1割はもらえるよ』みたいなの聞いたことあると思いますけども、これは法律で決まってます！」と語った。

「遺失物法にこういうの全部、法律の定めあります」と続けた。

遺失物法で財布を落とした者は、拾った者に対して財布の中身の５％から20％の間の報労金を支払わなくてならないと決まっている。

「（財布に）10万円入ってたとしたら、5千円以上2万円以下の金額。まあこれはこっち（落とした側）で選んでいいでしょうね。最低5千円、最高2万円は支払わないといけないんです。だから、よく1割って言うのは、この間をとって1割払うことが多いってことで言ってるんでしょうね」と説明。

また、「落とし主が見つからない場合、これは民法です。民法に定めがあります。民法の240条ですね」と話した。

民法で届け出てから3カ月間、財布の所有者が現れないときは、拾った者が所有権を取得すると決まっている。

また、遺失物ではなく埋蔵物の場合は、届け出てから6カ月間で所有権が移るという。

財布を拾ったというリスナーに対して、こたけは「今度からは、お金がほしいのであれば『私の名前を残してください！』って言ってください」とアドバイスした。

