韓国の作家ファン・ギョンシンによるエッセイ『夜11時』が、11月7日（金）に辰巳出版の翻訳レーベル「＆books」から発売される。韓国ではロングセラーとなっており、BTSのメンバー・RMが愛読書のひとつとして紹介したことでも知られている。

【画像】BTSのRMも愛読した韓国のロングセラーエッセイ

本書は、一日の終わりと次の日のはざまにあたる「夜11時」という時間を舞台に、人の記憶や思考が静かに立ち上がる瞬間を描く。著者は、日常の細部や心の揺れを題材に、人が抱える不安や孤独を穏やかな筆致で綴る作風で知られる。

翻訳を担当したのは、『＋1cm』などを通じて韓国エッセイを日本に紹介してきた簗田順子。原作のリズムや余白を損なわない訳文を目指したという。挿画は画家のキム・ウォンが手がけ、淡い色調のイラストが文章とともに作品の静かな時間を構成している。装丁は白を基調としたシンプルなデザインで、落ち着いた印象に仕上げられた。

『夜11時』は価格1,870円（税込）。全国の書店およびオンライン書店で順次販売される予定。

■著者プロフィールファン・ギョンシン（著）釜山生まれ、延世大学英文学科卒業。『나는 하나의 레몬에서 시작되었다』、『그림 같은 세상』、『모두에게 해피엔딩』、『초콜릿 우체국』、『슬프지만 안녕』、『밀리언 달러 초콜릿』、『세븐틴』、『그림 같은 신화』、『종이인형』、『생각이 나서』、『위로의 레시피』、『눈을 감으면』など著書多数。

キム・ウォン（絵）ソウル生まれ。子どもの頃から絵を描いていた。美大で西洋画を専攻、出版美術界のキャリアが7年。30代前半で絵画を学ぶためフランスに留学、2年後に帰国して月刊『PAPER』創刊。20年近く同誌の編集に携わっている。

簗田順子（訳）北海道生まれ。翻訳書に『ある継母のメルヘン』（KADOKAWA）、『好きに生きても大丈夫』（SBクリエイティブ）、『＋１cm』（文教社）、『最高の自分をつくる人生の授業』（ディスカバー・トゥエンティワン）等がある。

