岡山県奈義町の陸上自衛隊日本原駐屯地で自衛隊と岡山県警の共同実動訓練が行われました。

【写真を見る】「テロリストが国内に侵入した想定」岡山県警と自衛隊が共同実動訓練 パトカーの先導で自衛隊車両を目的地へ誘導

（岡山県警 山下俊哉機動隊長）

「（国内でも）何が引き金となって武力攻撃事態やテロなどが発生するか決して油断できない（状況）」



共同実動訓練は警察の力だけでは治安を維持できない緊急事態に対処するため毎年行われているもので今年は岡山県警と自衛隊あわせて70人が参加しました。

テロリストが侵入した想定

「テロリストが国内に侵入した」との想定で行われ、パトカーの先導で自衛隊車両を目的地へ誘導する緊急展開訓練が公開されました。



（陸上自衛隊第3大隊 安井英樹副大隊長）

「日本を守るために必要な抑止力になると考えております」



（岡山県警察本部警備部警備課 松本博明次長）

「いざという時に適切に対処できるようにしていきたい」

このほか、負傷者を安全な場所に避難させる訓練などを通して自衛隊と警察との連携を確認したということです。