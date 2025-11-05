キッチンにゴミ箱があるのは当たり前。そう思っているけど、ゴミ箱を置くスペースがなくて悩んでいる方も多いのでは。ESSEフレンズエディターの和田ゆきえさんは、キッチンのゴミ箱について悩んでいましたが、「ゴミ箱を捨てる」ことで悩みが解決したそうです。

キッチンの出入り口を狭め、家族から不評だったゴミ箱

以前のわが家は、キッチンカウンターの幅にジャストサイズのゴミ箱を置いていました。しかし、置いた場所がキッチンの出入り口だったため、家族には「出入りするときにぶつかる」と不評でした。私自身も、ゴミ箱にぶつかることがプチストレスに。

せっかくサイズが合うものを苦労して探したゴミ箱ですが、試しに別の部屋に移して「ゴミ箱なし生活」をスタート。

袋を引っかけるだけにしたらストレスフリーで感動！

ゴミ箱をなくしたといってもゴミを捨てる場所は必要。そこで、フックをキッチンカウンターに取りつけて、ゴミ袋を引っ掛けて使う方式にチェンジしました。

これが予想外に快適でびっくり！

まず、ゴミ箱のメンテナンスが不要になりました。ゴミのにおいがしみついたゴミ箱をきれいにするため、ふいたり洗ったりということを定期的にしていましたが、ゴミ袋引っ掛け形式にしたら、その面倒が一切なくなりました。

通るときにぶつかるということもなくなり、掃除の手間も省けて一石二鳥！

ゴミ箱をなくしたデメリットは？

キッチンにゴミ箱は「あって当たり前」と思っていました。

しかしその固定観念に縛られて、動線が悪いし、においも気になる…と不便ばかり抱えていました。

いきなりゴミ箱を捨てるのは後悔するかもしれません。

試しに一度「なくしてみた生活」をしてみて、不便がないか確認するのがおすすめです。

袋だけ形式のデメリットは見た目だけなのですが、半透明のゴミ袋にしているので中身も見えにくく、そこまで気になりません。お客さんが来るときには袋を新品に替えるようにしたり、袋ごとサッと取り外して隠すことも。

「当たり前」を見直すことで、新たな発見があるかもしれません。自分に合うゴミ箱で、より快適な生活を送りましょう！