アソビシステム所属クリエイター10名、「デザインフェスタVol.62」に出展　東京ビッグサイトで11月開催

アートイベント「デザインフェスタVol.62」が、2025年11月15日（土）・16日（日）の2日間、東京ビッグサイト西・南館で開催される。アソビシステム株式会社は同イベントにクリエイターブースを出展し、所属イラストレーター10名による作品展示とグッズ販売を行う。

「デザインフェスタ」は、プロ・アマチュアを問わず誰でもオリジナル作品を発表できる場として1994年に始まった、アジア最大級のアートイベント。出展者の自由な表現を重視しており、展示や物販のほか、ライブペイントやパフォーマンスも行われる。今回のVol.62では、両日あわせて約6,500のブースが出展予定となっている。

アソビシステムブースでは、音楽・ファッション・イラストなど多様な分野で活動するクリエイターによる新作や代表作を展示。来場者との交流を目的に、会期中は本人がブースに立つ予定となっている。

参加クリエイターは、NAKAKI PANTZ、火曜び、BEY、ヨシダナツミ、kakimaku、utu、ますだみく、DAF、堀越ねる、おくだま（順不同）の10名。

「デザインフェスタVol.62」は、11:00～18:00の開催時間で一般来場が可能。チケットは各プレイガイドなどで販売されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）