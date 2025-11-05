「万能すぎて感動」「シルエットも完璧！」【ユニクロ】ユニ女ベタ褒め♡「羽織りアイテム」

季節の変わり目に活躍してくれる「羽織りアイテム」を探している人は【ユニクロ】をチェックしてみて。シンプルで着回しやすく、おしゃれ見えがしそうなアイテムが充実のラインナップ。今回はユニクロ好きのおしゃれさんも絶賛している、今注目したいベストとパーカをご紹介します。コーデに取り入れて、秋のおしゃれを楽しんで。

さっと羽織れて便利な軽やかベスト

【ユニクロ】「パフテックコンパクトベスト」\4,990（税込）

薄手で扱いやすく、ちょっと肌寒いときにさっと羽織るのにぴったりなベスト。コートのインナーとしても使えるので、秋から本格的な冬まで長く活躍してくれそう。ボタンの留め方によってVネックにもできる2WAY仕様で、印象を変えて楽しめます。カラーバリエーションも全7色と豊富なので、好みやコーデに合わせて選んでみて。

着ぶくれしにくいコンパクトシルエット

ワンピースと合わせても可愛い印象のコンパクトベスト。すっきりとしたシルエットで、重ねても着ぶくれしにくいのが魅力。付属の袋にコンパクトに収納できて、持ち運びやすいのも嬉しいポイント。旅行などお出かけのときの羽織りとしても便利です。@panko0821さんも「何かと万能過ぎて感動した」と絶賛。持っていると重宝しそうです。

ポケットがアクセントの秋色パーカ

【ユニクロ】「ウインドプルーフパーカ」\6,990（税込）

カジュアルな印象でデイリーコーデに取り入れやすそうなパーカ。防風性のある機能素材を使用しており、小雨程度なら弾いてくれるのも優秀ポイントです。フロントに付いた立体感のある大きなポケットがアクセント。前を閉めるとクールに、開けてラフに羽織れば抜け感のある印象にと、着方次第で雰囲気を変えて楽しめます。秋らしい深みのあるカラーが揃う全5色展開。

ユニ女が惹かれたブラウンパーカコーデ

@panko0821さんは「店舗で見てカラーもシルエットも完璧やと思った」そうで、ブラウンをゲット。すとんとしたシルエットとほどよい丈感で、ボリュームのあるパンツとも好バランスです。袖口や裾は、自由に絞り具合を調整できるので、シルエットを変えて楽しめるのも◎ パンツにもスカートにも合わせやすく、秋コーデで活躍してくれそうです。

