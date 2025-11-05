この記事をまとめると ■フォーミュラジムカーナにOTGグループがブースを出展した ■大阪トヨペットグループは学生とのコミュニケーションするために同イベントに協賛する ■自動車部の学生たちからは昔と変わらないクルマ愛を感じるという

自動車販売店から見た「フォーミュラジムカーナ」

日本一速い自動車部を決めるジムカーナイベント「フォーミュラジムカーナ」。これまで、自動車部にとっての戦いの舞台としては、学生自動車連盟主催の学生ジムカーナ／ダートトライアル大会などがあった。しかし、部の規模や財力によってマシンの戦闘力や参戦機会に差があったことは否めない。

そこで、「純粋な運転技術で最速自動車部を決めようじゃないか」という試みとして立ち上がったのがフォーミュラジムカーナだ。イコールコンディションのマシンが貸与され、宿泊費や遠征費なども支給されることが特徴だ。

学生にとって負担の少ない大会の実現のため、同イベントは多数の協賛企業の支援によって運営されている。

たとえば、おもに男子学生が参加するフォーミュラジムカーナクラスには、トヨタ自動車からGR86が貸与されている。ほかにも使用するタイヤ、マシンに装着されるバケットシートなどの装備品も、協賛企業からの提供によるものだ。

会場内には協賛企業各社のブースが出展される。そのなかには、GRガレージ大阪箕面、大阪八尾、滋賀大津などを展開するOTG（大阪トヨペットグループ）のブースもあった。

自動車販売現場から見たフォーミュラジムカーナの印象とは、一体どのようなものなのだろうか。GRガレージ大阪箕面の寺戸店長が答えてくれた。

「若者のクルマ離れ」を感じさせない自動車部の学生たち

同社がフォーミュラジムカーナへ参加する目的は、自動車業界の将来を担うクルマ好きな大学生と繋がりを作ることだという。「採用イベントというより、双方向のコミュニケーションの場として考えている」と寺戸さんは強調する。

近年、若者のクルマ離れが語られることが多いが、実際に学生と交流すると「クルマが好きな若者は確実に存在している」と実感。自動車部の学生を見ていると、昔のクルマ好きと変わらない純粋なクルマ愛を感じるという。

フォーミュラジムカーナについて、学生からは「お金をかけずに整った環境で試合ができることは嬉しい」と肯定的な意見を聞いており、そんなイベントに携われること自体が喜びだという。学生側にとっても、自動車の現場で働く社会人たちから直接話が聞けるため、業界を身近に感じられる機会なのではないかと語る。

今回、同社のブースではGRスープラとGRカローラを展示。どちらもノーマル状態でもエンジン音が大きく魅力が伝わりやすいため、学生の反応が良いという。

車両展示だけでなく、SNSのフォローでまわすことができるガチャガチャ企画など、学生が気軽に参加できる仕かけも実施していた。

最後に、若者たちがクルマを感じられる機会を作ることが重要だと寺戸さん。もっといろいろなメーカーが若いクルマ好きとのコンタクトに取り組めば、さらに自動車業界は盛り上がると確信。業界の将来性を感じることができたと語ってくれた。