「好調の時は止めるのが不可能だ」退団を志願→不振で批判を浴びた日本人エースの復調に地元メディアが安堵「夏には移籍するだろう。だが…」

「好調の時は止めるのが不可能だ」退団を志願→不振で批判を浴びた日本人エースの復調に地元メディアが安堵「夏には移籍するだろう。だが…」