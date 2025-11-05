「好調の時は止めるのが不可能だ」退団を志願→不振で批判を浴びた日本人エースの復調に地元メディアが安堵「夏には移籍するだろう。だが…」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属するスコットランドの名門セルティックは今シーズン、不振が続き、ブレンダン・ロジャーズ監督は辞任をしてチームを去った。現在はレジェンド監督のマーティン・オニールが暫定的に指揮を執っている。
昨シーズンに33ゴールを挙げたエースの前田は、夏に移籍を志願したものの、チームから許可が下りずに残留。その後のパフォーマンスが伸びずに、批判を浴びた。
コンディション不良もあったなか、11月２日に行われたリーグカップ準決勝の宿敵レンジャーズと戦では、先発出場し、延長戦の110分までプレー。３−１のダービー勝利に貢献した。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は、「昨季の得点王が最高の状態に戻るのを見られたのは気分が良い」とそのパフォーマンスを評価している。
「マエダとブレンダン・ロジャーズの間で舞台裏がどうだったかは誰も分からない。だが、マーティン・オニールがすでに彼の心をつかめたことは明らかだ」
同メディアは「好調の時の彼は、実質的に止めるのが不可能だ。ひとりでセルティックに勝利をもたらせる。夏には移籍するだろう。だがそれまで、もっとこのバージョンを見ることができれば、彼はみんなから祝福されて去ることになるはずだ」と続けた。
エースの復調に安堵しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
