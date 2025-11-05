Photo: 小暮ひさのり

大喜利じゃないです。

あらかじめ言っておきますが、謎掛けとか大喜利の類じゃありません。そのうえで言いますと「あのロッテ」です。

みなさんが想像している、「コアラのマーチ」とか「ビックリマンチョコ」でおなじみ、お口の恋人ロッテが、11月9日まで東京ビックサイトで行われているジャパンモビリティショーに参戦しているのです。Why？

ロッテ、実はモビリティから電池材料まで幅広く展開中

日本ロッテはやっぱりお菓子のイメージがありますけど、実はこれはビジネス全体でみるとほんの一部分。韓国ロッテグループは大規模なテックカンパニーとして、インフラやモビリティ分野での価値も発信しているんです。

Photo: 小暮ひさのり

こちらの車両は、すでに韓国で走っている自動運転シャトル。ブースではVRゴーグルでの配送体験を楽しむことができます。

Photo: 小暮ひさのり

この他にもEVステーションや、自動運転トラック、配送ロボットなども展開。

もともとお菓子や製品を運ぶための自社のロジスティクスを満たす目的で始まった事業が、なんやかんやで発展して、今や自社以外のサービスにまで広がっているそうな。

Photo: 小暮ひさのり

エネルギー分野も得意とのこと。こちらはバッテリーの素材ですねー。いよいよロッテのイメージから離れてきましたが、ちゃんとロッテ製。

この他にも、車両用の樹脂パーツなども展示されていました。なんでも作ってるな、ロッテ！

Photo: 小暮ひさのり

なんと「水素」すらロッテは作ります。

こちらロッテケミカルの水素工場の模型で、作られた水素は自動車用の水素燃料電池として活用されているんだって。この他にも海外のクリーンアンモニアを韓国内に導入するなどで、クリーンな水素事業を拡大しているとのこと。

なるほど、確かにロッテはモビリティに関係アリアリだ。

こうして見れば見るほど、モビリティの未来の姿を楽しむことができて、ワクワクしっぱなし。一方で、「ひょっとして、僕が知っている『ロッテ』とは違うのではないか？」と最後まで不安だったのですが…

ちゃんと受付カウンターには見慣れたヤツらが展示されていました。

Photo: 小暮ひさのり

そうか、ここは、やはりロッテだったのだ…。

Source: ロッテ