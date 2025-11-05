ローソンまちかど厨房から、とろ〜りチーズソースが美味しい3品登場
ローソンは11月4日より、とろ〜りチーズソースが美味しい新商品3品を、全国のローソン「まちかど厨房」にて販売している。
ローソン「とろ〜りチーズソースのハンバーグ丼」
ローソンは11月4日より「ハッピーチーズフェア」を展開中。一部店舗にある専用キッチン「まちかど厨房」からも、とろ〜りチーズソースが美味しい新商品3品が登場する。
まずは、「とろ〜りチーズソースのハンバーグ丼」(646円)。とろ〜りチーズソースとコク深いデミソースのハンバーグ丼で、温めるとより美味しい。
ローソン「とろ〜りチーズソースの鶏竜田揚げバーガー」
また、サクサク衣の竜田揚げにチーズソースがとろ〜り美味しい「とろ〜りチーズソースの鶏竜田揚げバーガー」(430円)も登場。ただし、沖縄地域では販売されない。
ローソン「惣菜 とろ〜りチーズソースのフランクソーセージ」
惣菜コーナーには、とろ〜りチーズソースのパリッとフランクが楽しめる「惣菜 とろ〜りチーズソースのフランクソーセージ」(430円)が仲間入り。
なお、いずれも数量限定商品のため、なくなり次第終了となる。
