【期間限定で初出店】東京駅で大人気の「あんバタ屋」が札幌ステラプレイスに登場！（札幌市）
2025年11月7日 (金)から11月30日（日）まで、『札幌ステラプレイス』にて 『岡田謹製 あんバタ屋』が初出店します。画像：株式会社ケイシイシイ
『岡田謹製 あんバタ屋』は、2020年、東京駅八重洲北口『東京ギフトパレット』内に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる看板商品『あんバタパン』をはじめ、手土産として人気の『あんバタフィナンシェ』など、数々のヒット商品を展開しています。
そんな『岡田謹製 あんバタ屋』が期間限定で『札幌ステラプレイス』に初出店！画像：株式会社ケイシイシイ
看板商品『あんバタパン』は、特製餡子にたいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を厳選して使用。惜しみなく丁寧に炊き上げ、豊かな風味と上品な口当たりを実現。その餡子をふくよかな生地に包み込み、さらに塩味をきかせたバタークリームを合わせることで、贅沢な一品に仕上げられています。
【商品詳細】
あんバタパン
価格：1個 324円
※数量限定で、10時と17時に販売予定です。
季節限定『あんバタパン・おさつ』は、希少な北海道千歳産『えりも小豆』と、甘みの強い『安納芋』を組み合わせ、風味豊かな餡子に。さらに、ほくほくの『紅はるか』ダイスを加え、バタークリームとともに味わうことで、素材の個性とコクを存分に楽しめる一品です。
【商品詳細】
あんバタパン・おさつ
価格：1個 378円
※数量限定で、10時と17時に販売予定です。
一番人気の『あんバタフィナンシェ』は、立ち上るバターの芳醇な香りと、餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい洒落た一品に仕上げられています。
【商品詳細】
あんバタフィナンシェ
価格：6個 1,620円
奥ゆかしい香ばしさのほうじ茶が『あんバタ』の旨みを存分に引き立てる『あんバタフィナンシェ ほうじ茶』は季節限定商品。ほうじ茶によって引き立つ『あんバタ』の風味を楽しむことができます。
【商品詳細】
あんバタフィナンシェ ほうじ茶
価格：6個 1,620円
※あんバタフィナンシェとのアソート商品もあります。
しっとりと黄金に輝く『あんバタガレット』は、ヘーゼルナッツパウダーとラム酒を密かに用いることで、発酵バターの旨味と芳醇な香りを存分に引き立てます。その生地と、北海道千歳産『えりも小豆』を使用した餡子が絶妙に馴染み、しっとりとした食感に仕上がっています。
【商品詳細】
あんバタガレット
価格：5個 1,944円
岡田謹製 あんバタ屋
出店期間：2025年11月7日（金）～11月30日（日） 10:00～21:00
出店場所：札幌ステラプレイス イースト1階 POPUP STORE
※掲載商品は売れ行きにより完売している場合もあります。
東京駅でいつも大行列ができている大人気の『岡田謹製 あんバタ屋』が『札幌ステラプレイス』に初登場！
看板商品の『あんバタパン』をはじめ、季節限定のあんバタスイーツまで幅広く並びます。
11月末までの期間限定での出店なので、ぜひお早めに足を運んでみてくださいね！文／北海道Likers
