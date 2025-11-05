2025年11月7日 (金)から11月30日（日）まで、『札幌ステラプレイス』にて 『岡田謹製 あんバタ屋』が初出店します。

画像：株式会社ケイシイシイ

『岡田謹製 あんバタ屋』は、2020年、東京駅八重洲北口『東京ギフトパレット』内に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる看板商品『あんバタパン』をはじめ、手土産として人気の『あんバタフィナンシェ』など、数々のヒット商品を展開しています。

そんな『岡田謹製 あんバタ屋』が期間限定で『札幌ステラプレイス』に初出店！

画像：株式会社ケイシイシイ

看板商品『あんバタパン』は、特製餡子にたいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を厳選して使用。惜しみなく丁寧に炊き上げ、豊かな風味と上品な口当たりを実現。その餡子をふくよかな生地に包み込み、さらに塩味をきかせたバタークリームを合わせることで、贅沢な一品に仕上げられています。

【商品詳細】

あんバタパン

価格：1個 324円

※数量限定で、10時と17時に販売予定です。

画像：株式会社ケイシイシイ

季節限定『あんバタパン・おさつ』は、希少な北海道千歳産『えりも小豆』と、甘みの強い『安納芋』を組み合わせ、風味豊かな餡子に。さらに、ほくほくの『紅はるか』ダイスを加え、バタークリームとともに味わうことで、素材の個性とコクを存分に楽しめる一品です。

【商品詳細】

あんバタパン・おさつ

価格：1個 378円

※数量限定で、10時と17時に販売予定です。

画像：株式会社ケイシイシイ

一番人気の『あんバタフィナンシェ』は、立ち上るバターの芳醇な香りと、餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい洒落た一品に仕上げられています。

【商品詳細】

あんバタフィナンシェ

価格：6個 1,620円

画像：株式会社ケイシイシイ

奥ゆかしい香ばしさのほうじ茶が『あんバタ』の旨みを存分に引き立てる『あんバタフィナンシェ ほうじ茶』は季節限定商品。ほうじ茶によって引き立つ『あんバタ』の風味を楽しむことができます。

【商品詳細】

あんバタフィナンシェ ほうじ茶

価格：6個 1,620円

※あんバタフィナンシェとのアソート商品もあります。

画像：株式会社ケイシイシイ

しっとりと黄金に輝く『あんバタガレット』は、ヘーゼルナッツパウダーとラム酒を密かに用いることで、発酵バターの旨味と芳醇な香りを存分に引き立てます。その生地と、北海道千歳産『えりも小豆』を使用した餡子が絶妙に馴染み、しっとりとした食感に仕上がっています。

【商品詳細】

あんバタガレット

価格：5個 1,944円

詳細情報

岡田謹製 あんバタ屋

出店期間：2025年11月7日（金）～11月30日（日） 10:00～21:00

出店場所：札幌ステラプレイス イースト1階 POPUP STORE

※掲載商品は売れ行きにより完売している場合もあります。

北海道Likers編集部のひとこと

東京駅でいつも大行列ができている大人気の『岡田謹製 あんバタ屋』が『札幌ステラプレイス』に初登場！

看板商品の『あんバタパン』をはじめ、季節限定のあんバタスイーツまで幅広く並びます。

11月末までの期間限定での出店なので、ぜひお早めに足を運んでみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】初出店【岡田謹製あんバタ屋】札幌ステラプレイスにて、東京駅で大人気！こだわりあんバタースイーツを取り揃えました。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。