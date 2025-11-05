本日の【株主優待】情報 (5日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (5日 発表分)



11月5日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



カルビー <2229> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/5発表（場中）

毎年3月末時点で100株以上を6ヵ月以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて1500～5000円相当の自社グループ製品を贈呈する。なお、初回の26年3月末に限り、継続保有の要件は設けない。



文化シヤッター <5930> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/5発表（場中）

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じて1000～6000円分のQUOカードを贈呈する。



■記念優待 ――――――――――――



ヨドコウ <5451> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/5発表（場中）

商号変更を記念して、26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律1000円分のQUOカードを贈呈する。また、株式分割の実施に伴い、通常の株主優待制度の贈呈基準を一部変更する。



■拡充 ――――――――――――――



フルッタフルッタ <2586> [東証Ｇ] 決算月【3月】 11/5発表

株主限定で適用する通常販売価格からの割引率を、従来の5～15％→15～25％に変更。



トピー工業 <7231> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/5発表（場中）

1000株以上保有株主に贈呈していたオリジナルカタログギフトをQUOカード3000円に変更する。また、100株以上を3年以上継続保有する株主に対し、保有株数に応じて500～2000円分のQUOカードを追加で贈呈する。交通傷害保険の付保ついては変更しない。



株探ニュース

