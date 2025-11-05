お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（51）が、1日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。結婚して13年になる妻と、晩ご飯を食べない理由について明かした。

夫婦円満の秘けつについて、相方の高橋は「時間作って一緒に旅をする」と話す一方で、八木は「なるべく一緒にいないこと」と発言。MCの明石家さんまも真逆の発想に笑うしかなかった。

家族は関西暮らしだが「なるべく帰らないようにして」という八木。そのため「ぶっちゃけ（帰阪途中の）三河安城のビジネスホテルに泊まること多いんです」と無駄に1泊することもあるという。

さらに結婚して13年目に入るが、高橋は「（八木夫婦は）晩ご飯、1回も一緒に食べたことない」と暴露する。

これにはさんまも「なんでや？」と驚くが、理由について八木が「子どもたちが食べている時間にお腹がすかないので食べない」と話すと、さんまは「こいつアホや。俺よりアホや」と苦笑いするしかなかった。

「一緒に食べなあかんねん、家族は」とさんまが“説教”するが、八木は「その時は食べずに見ているだけが多い」と説明。「だって、お腹減ってないのに、子供に合わせて7時に食べるか。僕は11時ぐらいまで飲むので、子供を11時まで付き合わすか。どっちかなんです」と力説し、相方の高橋からも「中間あるやろ！」とツッコまれていた。