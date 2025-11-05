俳優吉田鋼太郎（66）が5日、東京国立博物館表慶館で出演映画「果てしなきスカーレット」（11月21日公開、細田守監督）ジャパンプレミアに出席した。

吉田は「今日はあんまり話す時間がないと聞いているので、これだけは言いたい」と切り出し「作品を見て以降、感動が続いているんですよね。それも厳かな感動といいますか、そういうものが続いていて。そうした作品に出させていただいてうれしいですし、人が人と許すこと、殺してはいけないこと、復讐（ふくしゅう）の連鎖はいけないこと、それが何も全く解決されていない世界で、細田監督が真っ向から切り込んだ作品です。これを世界へ発信する決意にエールを送りたいですし、みなさんもぜひ見てください。もうしゃべらなくて十分です」と話した。

主人公役の芦田愛菜を初めとする出演者も絶賛した。「愛菜ちゃんが愛菜ちゃんってわからないんですよ。すごいなと思いました。（岡田）将生も分からないです。少し低い声でやったと話していましたね。染谷（将太）も全然わからない。全然違うんですよ。そして斉藤由貴さんも。これはすさまじいですよ。全然わからない。そういう部分を楽しむ2つの面白さがあります。これは見どころのひとつと思います」と呼びかけていた。

また、細田監督作品最多の4度目の出演となる染谷は「僕も作品のファンですし、参加させていただいて光栄です」と喜び「この作品は全ての人々が当事者、関係者なのではないかと思いました。関係ない人は世界中にいないだろうなと思いましたし、この作品の地続きがこの世の未来につながっていくんだなと心から感じました」と感想を語っていた。

芦田、岡田、斉藤、宮野真守、松重豊も登壇した。