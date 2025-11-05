「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した新しいキリンのビール「キリングッドエール」。フードアナリスト・中山秀明さんが、「SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香」と飲み比べ、その味わいとペアリングについて紹介します。

キリングッドエール

アルコール成分：5％

原材料：麦芽（外国製造又は国内製造（５％未満））、ホップ

香り成分のルプリンだけを取り出す特殊加工を施した希少なCryo Hop（クライオホップ）、雑味を抑えながらホップの持つフルーティさを引き出すブライトアロマ製法、エールタイプ（上面発酵）酵母を採用し、独自性のある「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した満足感のある味わいを実現している。

『SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香』と飲み比べ

「フルーティーで個性的でありながら、部分部分でカドをゆるめて飲みやすくーー。というイメージです。ここでいう“飲みやすく”とは、苦みのやさしさとキレの鋭さのこと。特にキレに関しては、ミドルからのクリアな爽快感と、そこから余韻にかけてシャープに消えていくのどごしが印象的です。

さらに、濃厚リッチなモルトの凝縮感や華やかな余韻も控えめなので、アロマティックでありながら、すっきり爽快。香りの柑橘感も、レモンやグレープフルーツよりたおやかな蜜柑（みかん）や、杏とかアプリコット系のあたたかさ。ライトで飲み疲れがなく、料理にも幅広く合いますね。

『SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香』も和柑橘の凛としたシトラスフレーバーが印象ですが、『グッドエール』よりグラッシーで、心地いい苦味がキュッと引き締めます。中盤に厚みがあり、余韻のアロマも長めなので、単体で味わいたいとき、甘じょっぱい濃厚な料理と合わせるならこちらがマッチするはずです」（中山氏）

青：キリングッドエール

黄：SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香

■キリングッドエール

キレ：2.5 コク：3 苦み：0.5 甘み：3.5 香り：4



■SPRING VALLEY BREWERY JAPANエール 香

キレ：2.5 コク：1 苦み：0.5 甘み：2.5 香り：1.5

