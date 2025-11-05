俳優・永野芽郁さんのマネジャーの公式Xアカウントが2025年11月4日、永野さんのオフィシャルカレンダーを12月21日に発売すると発表した。同アカウントは4月21日を最後に投稿が止まっていたため、約6か月ぶりの更新となる。

「今年もカレンダーありがとうございます」

永野さんを巡っては、週刊文春が4月23日に既婚の俳優・田中圭さんとの不倫疑惑を報じた。記事によると、双方の事務所は不倫関係を否定したが、報道を受け、永野さんは「誤解を招くような軽率な行動をした」などと謝罪していた。続報が出たが、双方の事務所は再び否定していた。

一連の報道とともに、永野さんのマネジャーの公式Xアカウントの新規投稿も止まっていたが、約6か月ぶりの11月4日に更新された。

この投稿では、「2026年オフィシャルカレンダー解禁」とし、「今年も本人、スタッフの拘りがたくさん詰まった特別なカレンダーとなっております」と説明した。

ポスタータイプ（税込2700円、以下同）とデスクタイプ（2400円）の2種類が、12月21日に発売する。公開された画像では、それぞれのタイプで永野さんが別のファッションを着用している。

SNS上では、「ほんとに待ってました」「今年もカレンダーありがとうございます」「本当にありがとうございます」「楽しみにしてます」「これを機にまた復活して欲しいです」「信じ続けて良かった」などの声が寄せられている。