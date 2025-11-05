女優の大原優乃(26)が5日までに自身のインスタグラムを更新。デビュー10周年を迎えたことを報告し、16日に行われる「Dream5」の1日限定イベントの生配信決定を明かした。



【写真】すっかりオトナの女性になりました

シースルーの白いトップスを着て淡い光に包まれたような写真とともに「本日、デビュー16周年を迎えました デビュー当時10歳だった私には想像もできなかった今を、こうして迎えられていることに感謝します!!これまでの積み重ねに驕ることなく、17年目も丁寧に、精進していきます」と4日に迎えた節目の日と今後への決意をつづった。



さらに、「11/16(日)に開催する『Dream5 15th Limited Event 2025』が、sheeta Live Streamにて独占生中継されることが決定いたしました」と、1日限りの“復活”イベント生配信を報告。続けて、「有難いことに、私たちの想像を超えるほど多くの反響をいただきました。チケットを手にすることができなかった方々にも、この日限りの特別な時間を共有していただけるよう環境を整えていただき、私自身も嬉しく思います。ぜひ配信を通して、同じ瞬間を楽しんでいただけたら幸いです！皆さまの記憶に残るひとときとなりますように」とファンへ呼びかけた。



Dream5は2009年、NHKのテレビ番組「天才てれびくんMAX」から誕生した。テレビアニメ「妖怪ウォッチ」のエンディング主題歌「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー!」がヒットし、NHK紅白歌合戦にも出演。結成時4人だったユニットはメンバーの加入・脱退を経て2016年12月31日で活動終了していた。



この投稿にファンからは「16周年おめでとう 16日の一夜限りのイベントめっちゃ楽しみにしてます」「これからまだ大きな華を咲かせる人。その歩みを見続けられる事、幸せです!」「ファンとの距離を空けないゆーのちゃんの姿勢にも感謝」「チケット取れなかったから配信あるのすっごく嬉しいです!」とイベントを楽しみに待つ声が寄せられていた。



