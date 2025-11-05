本田翼、黒スト美脚あらわのミニスカコーデにファン歓喜「美脚すぎませんか！」「着こなしが可愛いすぎるんだが」
女優・本田翼が、5日にインスタグラムで“本日のコーデ”を公開。かわいい着こなしと美脚にファンから称賛の声が上がっている。
【別カット】本田翼の黒スト美脚が美しい激カワコーデ（4枚）
インスタグラムで日々のコーデを紹介している本田。今回の投稿では「最近レディな方向に寄ってるよねって このpoloのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが2種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろが黒だけじゃなくグレーもあるっていうのもポイントで去年からめちゃくちゃ愛用してます 私が履いてるのはグレー（正式名称はダークチャコール）」とつづり、キャメルのセーターと黒のミニスカートを合わせたコーデを投稿。ミニスカから伸びる黒ストッキングの美脚がセクシーだ。
彼女のかわいいコーデを見たファンからは「ばっさ、足キレイ」「デニール決め悩むから助かる！」「美脚すぎませんか！」「着こなしが可愛いすぎるんだが」などの声が上がっている。
■本田翼（ほんだ つばさ）
1992年6月27日生まれ。東京都出身。2006年にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとしてデビュー。2012年にドラマ『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）の生徒・神崎麗美役で一躍脚光を浴びる。以降、モデルや女優として活躍する一方で2018年9月にはYouTubeチャンネル「ほんだのばいく」を開設。2022年10月期放送のドラマ『君の花になる』（TBS系）で主演を務め、2024年3月にはビューティーブランド「By ttt.」を立ち上げた。
引用：「本田翼」インスタグラム（＠tsubasa_0627official）
