“170cm”貴島明日香、ピラティスを頑張るウェア姿に絶賛の声「最高キュート」「スタイル抜群ですね」
タレントの貴島明日香が、5日までにインスタグラムを更新。ピラティスに打ち込むヨガウェア姿を公開し、美ボディと美貌に反響が集まっている。
【写真】貴島明日香、ボディラインくっきりのウェア姿が美の化身（2枚）
170センチの長身を活かし、モデルとしても活躍する貴島は「ピラティス ゆるーくながーく続けられている」とつづり、淡いグリーンのヨガウェアを着た自撮りショットをアップ。ぴっちりとしたウェアであらわになった美ボディはため息が出るほど美しく、別カットの顔アップもキュートすぎる。
この投稿にファンからは「最高キュート」「スタイル抜群ですね」「お美しい！」「パーツ1つ1つがとっても美人です」など、絶賛の声が寄せられていた。
■貴島明日香（きじま あすか）
1996年2月15日奈良県生まれ。兵庫県出身。ファッションモデルとしてショーやテレビCMに出演する中、2017年4月からの5年間、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）でお天気キャスターを担当。2024年1月には雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルを卒業し、雑誌「BAILA」（集英社）の専属モデルに。プライベートでは2024年7月に映像ディレクターの男性との結婚を発表している。
引用：「貴島明日香」インスタグラム（@asuka_kijima）
