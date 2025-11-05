北海道苫小牧市のノーザンホースパークでは、日本の競馬史を彩ってきた元競走馬が多数、暮らしている。ブラストワンピース、ユーキャンスマイル、レインボーラインなどの様子について乗馬運営課の田澤直沙美（まさみ）さんに話を聞いた。

同施設の人気イベント「サラブレッドガイド」ではまず、ブラストワンピース、ユーキャンスマイル、レインボーラインなどが並ぶ馬房でにんじんをあげる体験から始まる。その際に、「にんじんは等しく１本ずつあげるんですけど、『誰よりも早くもらいたい！』とアピール合戦が始まる」のだという。

レインボーラインは「頭を振って、よだれを垂らすタイプ」というが、一番アピール力がすごいのがユーキャンスマイル。頭を大きくぶんぶん振ったり、前方に顔を突き出して大きく口を開けパクパクしながら顔を傾けたり、上に突き上げたりと全力アピール！「ユーキャンはいつもああいう顔をしています（笑い）」という。ブラストワンピースはクールな様子を保ったまま。「余裕があるのか。『どうせ俺、もらえるし』という感じ」と、それぞれの個性が出ているようだ。

どの馬も競走馬時代はＧ１や重賞で活躍したエリートばかりだが、現在ではまた違う一面が見られるかもしれない。