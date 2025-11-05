インフルエンザ対策で有効なのがワクチン接種ですが、子ども達は注射は痛くて苦手という人が多いと思います。そうした中、今シーズンは痛くない新たな方法の予防接種をする子どもが増えています。助田記者がお伝えします。



助田紫乃亜記者

「注射が主流のインフルエンザワクチンですが、鼻に入れる痛くないワクチンが登場し広がりを見せています」



富山市のむらかみ小児科アレルギークリニックです。





子どもが受けたのは、鼻の中にスプレーを吹きかけるインフルエンザのワクチン「フルミスト」です。「フルミスト」はおととし国内での製造販売が承認され、去年から医療機関での接種が始まりました。特徴は注射のような痛みがないことで、2歳から18歳が対象です。助田記者「 注射のと、きょうの（スプレータイプと、どっちがよかったですか？」子ども「きょうの」助田記者「 どうして？」子ども「痛くなかったから」子ども「痛くなかった」母親「注射のとき、結構行く前から嫌がって泣いたりするので、鼻（のスプレー）があるなら、鼻にしようかなと思いました」助田記者「選んでみてどうでしたか？」母親「よかったなと思います。本人も機嫌いいし」こちらの小児科では、フルミストを選ぶ人が昨シーズンよりも増えているといいます。むらかみ小児科アレルギークリニック 村上巧啓 医師「去年は初めての年だったので少なかったんですけど、今年は2割弱の方がフルミストを選んでおられます。注射することが非常に苦手な方とか、あるいは注射した部位がかなり腫れてしまう方、そういう方が多いようです」フルミストは接種回数や対象年齢が、従来の注射とは異なります。注射が、生後6か月から12歳が2回接種、13歳以上は1回接種なのに対し、フルミストは2歳から18歳が対象で1回の接種です。そして価格は病院によって違いがありますが、従来の注射が1回3800円なのに対し、フルミストは1回8000円と高くなっています。各市町村は接種費用の助成を行っていて、富山市は上限3000円、射水市は上限6000円など、金額や対象年齢にばらつきがあります。また、生ワクチンならではの注意点も。むらかみ小児科アレルギークリニック 村上巧啓 医師「接種後、3日から1週間で、鼻水とかせきのような感冒様の症状が出ると言われていますが、もともと弱毒化されているんで感染まで至ることはない」フルミストは持病などによっては接種できない人もいます。まずは、かかりつけ医に相談してほしいということです。