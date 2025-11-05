ニッチェ、7年ぶり『THE W』ファイナリストに感極まる「忘れ物をとりに行きたい」
女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する、日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリスト生発表が5日、都内で行われ、お笑いコンビ・ニッチェが7年ぶり3度目のファイナリストに名乗りを上げた。
【集合カット】昨年のファイナリスト12組の様子
2017年にスタートした同大会は「WOMAN（女性）」と「WARAI（笑い）」の頭文字“W”を取って命名。女性という参加条件を満たせば、プロアマ、芸歴、人数、年齢を問わず、自由度の高い“女芸人の祭典”。漫才、コント、一人芝居、モノマネ、パフォーマンスなどジャンルは何でもアリの異種格闘技戦を展開する。今年は過去最多となる1044組がエントリー。し烈な戦いを勝ち上がってきた、8組のファイナリストたちが発表された。
名前が呼び上げられると、2人は立ち上がり、感極まった様子に。涙ぐみながら、「めっちゃうれしいです」と喜びの声を上げ、「6年あいちゃって、めっちゃ緊張したんですけど、忘れ物をとりに行きたい」と意気込んだ。
なおファイナリストは、ニッチェのほか、紺野ぶるま（2年連続5度目）、もめんと（初進出）、電気ジュース（初進出）、エルフ（4年連続4度目）、とんでもあや（初進出）、ヤメピ（初進出）、パンツ万博（初進出）。5組が決勝初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。
