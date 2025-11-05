◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック プロアマ戦（５日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

２０歳の米ツアールーキー・馬場咲希（サントリー）が５日、プロアマ戦で最終調整し、初出場となる今大会へ意気込みを語った。

米ツアーメンバーとして日本ツアーに初出場。「ランキングが上位の人たちしか出られないし、日本開催の大会にＬＰＧＡメンバーとして出られてうれしい」と笑顔を見せた。瀬田ＧＣは初挑戦だが「グリーンの傾斜が強くて、受けグリーンが多い。ピン横や奥につけると難しい」と警戒しつつ、「いつも強気なプレーがしたいと思ってる。今週も練習したことをしっかり試合にできるようにやって、強気に攻めていきたい。上位を目指す」と力を込めた。

４日は国内ツアー６勝の渡辺彩香（大東建託）と練習ラウンド。同じ坂詰和久コーチに指導を受ける先輩から貴重な助言をもらった。「今年、自分がプレーしてて感じた悩みを話して、彩香さんに考えを聞いた。ラウンド中の気持ちの持ち方や、打つ前にどういう考えでアドレスに入るか。自分がダメだなと思ったところを言葉にして言ってくれた」。米ツアー１年目で痛感している課題の改善に向けて、大きなヒントを得た。

今季の国内ツアーでは、同じ０５年度生まれの菅楓華、入谷響、荒木優奈が優勝。ジュニア時代から全国大会などで切磋琢磨（せっさたくま）したライバルの活躍に刺激を受けた。「楓華ちゃんは一緒に（２３年の）プロテストに合格した同期だし、そういう人たちの優勝を見て、自分も優勝に向けて頑張りたいなという気持ちが沸いてきた」と気を引き締めた。

年間ポイントランクは来季シード圏内の６３位。目標は、６０位以内が出場できる最終戦・ＣＭＥツアー選手権（２０日開幕、フロリダ州）の出場だ。馬場は「もちろん目指してやるけど、今ある課題を試合でしっかりやることを一番に考えて、それができていれば結果も付いてくる」。目の前のプレーに集中した先に、目指す舞台が待っている。