ワールドシリーズを連覇したドジャースが４日（日本時間５日）、公式インスタグラムを更新。ロバーツ監督と選手４人が米人気トーク番組「Ｊｉｍｍｙ Ｋｉｍｍｅｌ Ｌｉｖｅ」に出演したことを報告した。

出演したのはロバーツ監督の他、グラスノー、スネル、スミス、キケ・ヘルナンデスの５人。インスタには５ショットやチャンピオントロフィーなどを掲載した。

番組はＹｏｕＴｕｂｅでも公開され、ブルージェイズとのワールドシリーズについてトーク。延長十八回の死闘となった第３戦の舞台裏も明かされた。６時間３９分の試合、フルイニングでマスクをかぶったスミスは「本当に長かったよ。十三回あたりで足がつり始めたんだ。でも水分と食べ物を取り、とにかくやり続けるしかなかった」と振り返った。

最終戦までもつれ、第７戦も延長十一回の激闘。ロバーツ監督は「選手たちはみんな点滴を受けていたよ。確かキケもそうだったし、ウィル（スミス）も、翔平も試合後に点滴をしていた。みんな、フィールドで全てを出し切ったんだ」と明かすと、スタジオから拍手がわき起こっていた。