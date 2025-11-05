シリーズ【石破政権あの時】。官房副長官として政権を支えた橘慶一郎衆議院議員への単独インタビューです。2回目のきょうは、石破総理大臣の退陣表明の舞台裏に迫ります。



去年10月、石破政権が発足した直後の衆議院選挙で、自民党は大敗を喫しました。



さらに今年7月の参議院選挙でも大敗、衆参ともに少数与党となりました。その数日後、大手新聞が石破総理、退陣の意向と報道。結局、その時は退陣しなかったため誤報となりましたが。





橘慶一郎衆議院議員「うちの総理って、ぼやく人なんですよ。優しいもんだから、「総理ってこんな大変な仕事だと思ったことなかった」とか。どっかで、ぼやきがちょっと度をすぎたんじゃないかなと思います。本人にしたら「ぼやき」だから、（報道に）目を三角にして怒ったんですよ。あれが出たから逆にナニクソになっちゃって」石破総理は退陣を否定し続けますが、石破おろしの風はどんどん強まっていきました。そして、総裁選を前倒しするかどうか、全国から意見を集約し結論を出す前日の9月7日。石破総理「このたび私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」とうとう退陣を表明しました。実は、この2日前。上野キャスター「退陣表明前の9月5日ですかね、橘さんを含めた側近が集まって、解散を含むシナリオを検討されたということだったんですけれども」橘議員「ある方は、政権を続けるためには解散やむなしという方もあったし、ただ、私が申し上げたのは、やっぱり解散というのは、信を問うというのは、普通は国会で、例えば、与野党でこうぶつかって、信を問うってのはあるんだけど、与党の中で、総裁続ける、続けないで信を問うというのは、やっぱり憲政の常道という世界からいうと、合わないんじゃないですかと」上野「ということは、橘さんは、やはり、解散はちょっとやめといたほうがいいんじゃないか、というスタンスでお話をされたということですね」橘議員「そうすると帰結として党内でどうしても、前倒しということになってくるとすれば、やっぱり、退陣という道筋になったということだと思うんですよ。やめるとしたら、あれは最後のタイミングだったんですね。綺麗に、見目麗しくやめられる最後のタイミングになっちゃった。最後は自分で決めていると思います。私らが話したのは金曜の夜でしょ。金曜か土曜日の段階で決めていたと思います」9月6日土曜の夜、菅元総理と小泉大臣が訪れる前には、石破総理は決断していたと橘議員はみています。上野「相当、石破さん、悩んでいったのかなというふうに」橘議員「悩まれました。うん。やっぱり、人一人の、続けるかどうかっていうのは、やっぱり難しい問題ですね、でも、逆に決断されてからは、吹っ切れて、すっきりされてました」退陣表明後の先月10日には、戦後80年の所感を発表。橘議員「総理として非常に力が入っていた。いわゆる終戦後80年という中で、10月10日の所感ということになるんですが、一生懸命文章を推敲されたり、非常に努力をされて。どうしても総理としてやっていかれたいという思いも強かった」そして先月21日、高市総理の誕生とともに石破内閣は幕をおろしました。在職日数は386日でした。橘議員「石破政権は、実は、経済政策は岸田政権をほとんどそのまま、引き継いだ。だから新しい資本主義とか、経済政策的にはもう、岸田、石破、両内閣が一体なんですよね。そういう意味では当然、それは岸田カラーなので、石破カラーにはならないんですよね。うん、そんなことがあったと思います」上野「石破さんは、総理として自分のカラーが出せなかったんじゃないかな、という率直な思いがあるんですけど」橘議員「やっぱりあの、一人の議員として話をされていることと、それをリーダーとして、どこまでやっていくかというのは、やっぱり違いがあるということは一つありますよね。何をしっかりやるかってことについては、ちょっと石破さん、出るか出ないか迷われてでも、ここが自分の天命でやらなきゃいけないって、総裁選に出たってことが、ちょっと弱かったかもしれない」石破総理の就任時の所信表明は、アジア版NATO構想といった持論が封印され、石破カラーは薄れていました。政権には、じっくり練られた実現可能な政策が必要と言います。上野「だから、その部分がもしかしたら、カラーを出せなかったところにつながってるのかもしれませんね」橘議員「そう、だから、ここで出すんだっていうところを、もっと、その、なんていうかな、（首相に）なる前に（首相に）なった瞬間に、強調しとかなきゃいけないんですね」上野「高市さんはそれができているっていうことですか」橘議員「そうですね、強い経済とか、強い日本、豊かな日本と言われるでしょう。らしさっていうのは、やっぱり見せ方ですから、どこで勝負するかっていうのは、とても大事なことなのかもしれません」橘議員は、総理をそばで支える中で、反省も含めて大いに学んだ1年だったと話しました。あすは、今後の国政と県内政治をめぐる動きについて、話を聞きます。