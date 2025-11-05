疲労回復＆眠気覚ましに！狩野英孝、“持ち運べる”梅干しペーストに驚き「車に置いておこうかな」

狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『最近お疲れ気味のEIKOが超酸っぱいクエン酸で元気回復！』という動画を投稿。疲労回復に効果があるとされる“クエン酸”を含む商品の試食などを行い、その感想を教えてくれました♪今回はその中でも、狩野さんが「これいいですね」とお持ち帰りを決めた食品をご紹介します。

狩野さんが「初めて見た」「すげーな、これ」と、見た目・味共に衝撃を受けた商品がこちら！

■使い方さまざま♪梅肉ペースト

梅星食品 / 鬼梅

紀州南高梅を塩だけで漬けた、化学調味料を一切使っていない「白干し梅」をすり下ろしてペーストにした商品。7g入りのミニパウチが20袋セットになっており、税込1280円で販売されているようです。

無添加の本格的なしょっぱい梅干しなので、お料理にも使えるほか、パウチはカバンやポケットに入れて持ち運べるので、お弁当のお供、サウナでの塩分補給や、味の刺激で眠気覚ましなどにもおすすめなんだとか♪

■ミニサイズでも大満足

狩野さんは、「鬼梅？初めて見た」と商品名やパッケージのインパクトに驚きつつ、パウチから梅肉ペーストを一口試食すると、キュッと顔をすぼめた後、「すげーな、これ」と味にも衝撃を受けた様子でコメント。

続けて、「酸っぱいっていうより、しょっぱい」「シンプルにおかずになるわ」「おつまみでも、これ1袋あれば充分」などと、ミニサイズながらも食べ応えがあると教えてくれました。

そして、「持って帰ろう。これいいですね、鬼梅」「車に置いておこうかなと思って。口寂しい時とか、眠気覚ましとかにいいかもしれない」と、普段使いしたいとお話されていました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも“クエン酸”を含む食品や飲料などをお試しされています！ぜひチェックしてみてくださいね。