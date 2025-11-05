パパが赤ちゃんを抱っこしようとしたら…横にいた大型犬がみせた尊い行動に2万4000いいね集まる「か、可愛すぎる…」「甘えたいよね」と悶絶
パパがベビーベッドにいる赤ちゃんを抱っこしようとしたら…。それを見ていたサモエドさんはあまりにも尊い行動を見せてくれたのだといいます。
ほっこりすること間違いなしのその光景は記事執筆時点で42万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：パパが赤ちゃんを抱っこしようとしたら…横にいた大型犬がみせた尊い行動】
パパが赤ちゃんを抱っこしようとしたら…
Xアカウント『@kohaku_Samoyed』に投稿されたのは、サモエド「こはく」ちゃんのお姿。この日も、家族みんなで穏やかな時間を過ごされていたのだといいます。
ベビーベッドに居た弟くんを抱き上げようとしたというパパさん。それをすぐそばで見ていたこはくちゃんは、あまりにも愛くるしい行動を取られたのだそう。
横にいた大型犬がみせた尊い行動が話題に
弟くんとパパさんの間に入り込むようにして『抱っこして』とアピールしたというこはくちゃん。
もちろん、弟くんのことも大好きで普段からとっても優しく接しているというこはくちゃんですが、弟くんが泣いているわけでもなく、ただ『抱っこをしてもらえる』だけの時間であることを察知したのか、『今は私が先ね』と言うかのようなその行動はあまりにもいじらしいものだったそう。
こはくちゃんがみせたあまりにも微笑ましく、尊いその行動は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「お姉ちゃんもたまには甘えたいよね」「か、可愛すぎます」「可愛い」などのコメントが寄せられています。
甘えん坊で心優しい女の子の日常
2021年11月8日生まれのこはくちゃんは、とっても甘えん坊で心優しい女の子。お迎え当時はわんぱくなシロクマさんのようだったものの、立派に成長された今は『お姉ちゃん』としての顔も持つように。
ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすこはくちゃんの日常は多くの人々にサモエドの魅力や、たくさんの癒やしを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@kohaku_Samoyed」さま
