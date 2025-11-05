田中みな実「毎日使ってます」シートマスクの効果アップ！愛用の美顔器を紹介

ファッションブランド『CLANE』を手がける、松本恵奈さんのYouTubeチャンネルにアップされた『【田中みな実ちゃんコラボ】30の質問に答えます 最近の美容・お気に入りジュエリー・お悩み相談など…』の動画に田中みな実さんが出演。様々な質問に答える中で美容アイテムを紹介する場面も！使用感なども語ってくれました。

【関連記事】田中みな実「これは超大事」千円以下！ポーチにも入れるメイクに必需品を紹介

■美顔器

動画内で登場したのはこちら！

Panasonic/バイタリフト RF EX EH-SR86 税込79,200円（編集部調べ）

1台で13役の効果ができる、5つのモードが搭載された美顔器！

「最近のお気に入り美容アイテムは？」という質問に対して、田中さんは「やっぱり人に聞かれてこれおすすめだよって言えるのは」とコメントしながら紹介。

そして「毎日使ってて、何かしらのモードを毎日使ってます」と毎日愛用していると告白。

使用方法についても「たとえばシートマスクとった時にちょっとまだ残ってる感じがあるじゃないですか」「あれをモイストモードで入れ込んでいくとか」と肌の角層まで浸透させてくれる、MOISTモードでシートマスクの効果をより高めていると明かしてくれました。

その効果についても「手で入れるよりしっかり入る感じがする」「これからの時期もすごい使えると思う」と変化を実感し、視聴者にもお勧めしていました！

■動画もチェック

動画内では松本さんと共に様々な質問に回答！ぜひチェックしてみてくださいね♪