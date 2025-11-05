笑顔で登校した！ ホッとした母親だったが、帰宅した娘の様子がおかしい／娘に死にたいと言われました
『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』（とーやあきこ/KADOKAWA）第7回【全17回】
「あーあ なんかもう…死にたいかも」ポツリと呟いた小学5年生の一人娘・真奈は、その日を境に学校へ行かなくなった。成績優秀、仲良しな友達もいて家族との関係も良好で…そんな娘がなぜ突然学校を休むようになってしまったのか？ 担任の教師と面談しても、真奈の親友のママ友から話を聞いても原因は全然わからなくて。親友からの声掛けで一度は学校へ行くことができたが、その日に暗い顔で帰ってきた娘は再び学校に行かなくなり、自室にこもって母親に暴言まで吐くようになってしまったのだった。母親は色々なアプローチで娘と向き合うも、解決に向かわない現状に次第に追い詰められていく。いったい娘に何があったのか――。学校に行けない娘と支えきれずに苦しむ母親の逃げ場のない日々を描いたセミフィクション『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』をお届けします。
■第6話 登校
