先月、男子・女子ともに県大会優勝を果たした山形明正高校サッカー部。きょう、学校で優勝報告会が開かれ、来月の全国大会に向けて健闘を誓いました。

【写真を見る】男女ともに県大会優勝！ 山形明正高校サッカー部が全国大会に向け健闘誓う（山形）

サッカーの強豪として知られる山形明生高校のサッカー部。先月開かれた県大会で、女子は創部以来初の２連覇を飾り、男子は２年ぶり２回目の優勝を果たしました。

この結果、山形明生高校サッカー部は県内では初めてとなる男女での全国大会出場を決めました。

きょうは、全校生徒を前に優勝報告会が開かれ男子と女子のキャプテンがこれまでの応援への感謝と全国大会への抱負を語りました。

キャプテン 佐々木貴彬 選手（３年）「年末に行われる全国大会では１戦でも多く勝ち取れるよう頑張りたい。全国大会でも応援よろしくお願いします」

キャプテン 佐々木貴彬 選手（３年）「優勝も狙いつつまずは初戦突破というところで、そこを目標に練習しています」

■男子は山形中央に勝利！

先月の決勝では宿敵・山形中央に先制ゴールを許しましたが、男子のキャプテンでフォワードの佐々木選手が起死回生の同点弾を決めました。

キャプテン 佐々木貴彬選手（３年）「入ってくれ！っていう気持ちでうった。そのままゴールに吸い込まれてくれて嬉しかったですし、チームを勢いづけられた。自分の仕事でもあった点を決めるということをしっかり果たせた」

そして、逆転の決勝ゴールを決めたのは、２年生の山本選手です。

山本将吾 選手（２年）「これまでのサッカー人生の中で感じたことのないような嬉しさや達成感が体の中心から込み上げてきました」

■女子は圧倒的な強さで優勝！

一方、女子は８対０という圧倒的な強さで決勝を制しました。

キャプテン 笹沼沙良 選手（３年）「自分たちが２連覇とか関係なく優勝を取りに行く気持ちで戦いました。目標は優勝ですけどひとつひとつ１戦１勝でがんばりたい」

高校サッカーの全国大会は男子は東京の国立競技場、女子は兵庫県で年末に開幕します。

「全国大会がんばるぞ！おー！」